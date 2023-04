Acumulada, Mega-Sena pode pagar R$ 47 milhões neste sábado; veja como apostar

A Mega-Sena pode pagar R$ 47 milhões para quem acertar as seis dezenas do concurso 2.581, a ser realizado neste sábado, 8. O sorteio acontece às 20h com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa, e as apostas devem ser feitas até 19h.

Pelo segundo sorteio consecutivo, na quarta-feira, 5, ninguém acertou os números da sorte (03 – 04 – 13 – 29 – 36 – 43), e o prêmio acumulou. Ao todo, 109 apostas acertaram a quina e ganharam R$ 35.731,67, cada. Outras 8.175 apostas fizeram quatro acertos e receberam R$ 680,60 cada.

Os sorteios da Mega-Sena são realizados duas vezes por semana, às quartas e aos sábados. Em semanas especiais, ocorrem três sorteios: às terças, às quintas e aos sábados.

Uma aposta simples custa R$ 4,50 e pode ser feita nas casas lotéricas, pela internet ou no aplicativo para smartphones Loterias Caixa.