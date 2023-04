Acúmulo de balseiros em estação de tratamento da Saerb deixa quase 20 bairros sem água

Em razão dos balseiros acumulados na Estação de Tratamento de água II do Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (SAERB), no bairro Sobral, diversos pontos da capital acreana ficam sem abastecimento de água.

Foram ao menos cerca de 16 bairros que sofreram com a falta de água, dentre eles, Palheiral, Castelo Branco, Bela Vista, Mascarenhas de Moraes, Estação Experimental, Ivete Vargas, Centro, Parte do Bosque, Base, Manoel Julião, Morada do Sol, Tropical, Cadeia Velha, Habitasa, Adalberto Aragão e São Francisco.

A previsão de normalização do abastecimento, é até a manhã da quarta-feira (5), conforme informações do Saerb. Uma equipe trabalha na manutenção com o intuito de evitar esse tipo de ocorrência, principalmente na questão do acúmulo de balseiros no local das bombas de captação d’água.

Um grande número desse entulho ocasionou a parada dos motores no mês de março, no entanto, o problema foi sanado.