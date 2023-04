Acusada de matar mototaxista vira ré na justiça após denúncia do MPAC

A Justiça criminal da comarca de Rio Branco aceitou denúncia formulada pela promotoria de justiça do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) contra Kelly Gomes, de 26 anos, pela morte do mototaxista Sebastião Gonzaga de Lima, morto a tiros aos 66 anos de idade. O crime foi registrado em fevereiro deste ano, no Loteamento Praia do Amapá, em Rio Branco, em fevereiro deste ano.

De acordo com a denúncia, Kelly Gomes pediu uma corrida de mototáxi para a Praia do Amapá e, após pedir para que o mototaxista entrasse numa rua ermo e este ter se recusado, acabou por anunciar o assalto. Ela queria a moto.

Como Sebastião reagiu ao assalto, acabou levando um tiro e morreu no Pronto Socorro de Rio Branco três dias depois do crime. A justiça agora prepara a audiência de instrução e julgamento. A dúvida, no momento, é se a acusada, que já esteve no presídio estadual por crimes anteriores a este assassinato, será julgada por latrocínio ou por assassinato.

No assassinato, ela vai ao banco de réus julgada por um conselho de sentença. Se for por latrocínio, o julgamento será por um juiz singular. Ela deve enfrentar julgamento ainda neste semestre.