Acusado de esfaquear colono durante festa de aniversário é preso no interior do Acre

Policiais civis lotados na Unidade de Segurança Pública de Sena Madureira conseguiram localizar e prender na manhã desta quarta-feira (5), o nacional Fernando Silva Costa, 26 anos de idade. Contra ele, havia um mandado de prisão preventiva expedido pelo juiz Fábio Farias, da vara criminal.

Fernando é acusado da prática de uma tentativa de homicídio ocorrida em fevereiro deste ano na altura do seringal repouso, Rio Macauã. Naquela ocasião, os moradores estavam comemorando um aniversário quando, em dado momento da noite, ocorreu uma confusão generalizada. De posse de uma faca, ele atingiu na perna o colono Natal Nascimento. Em seguida, evadiu-se do local.

Desde a data do crime (4 de fevereiro), a Polícia Civil vinha investigando o caso. Nesta manhã conseguiu chegar ao paradeiro do autor. Ele se encontra no bairro Cristo Libertador, em Sena. Em seu poder, os policiais apreenderam uma arma de fogo – revólver calibre 38, com cinco munições.

Após receber voz de prisão, Fernando Silva foi encaminhado para a delegacia e ainda hoje deverá ser transferido para o presídio Evaristo de Moraes.

Nessa festa de aniversário, além do esfaqueamento de Natal Nascimento também foi registrada a morte de seu irmão Ilton Nascimento. O autor do homicídio se encontra preso, aguardando julgamento.