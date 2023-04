Acusado de matar colega durante bebedeira de álcool puro é preso no Acre

Acusado de matar um parceiro de bebedeiras no Ramal do Aníbal, Projeto Santa Luzia, Vila Lagoinha, zona rural de Cruzeiro do Sul, foi preso nesta quinta-feira (13) um trabalhador braçal do município. O acusado tem 33 anos de idade e é apontado como a pessoa que pôs fim à vida do também trabalhador José Daiton Ruela de Castro. A vítima morreu a golpes de terçado.

O crime ocorreu em dezembro do ano passado, durante uma bebedeira de álcool, chamada “tampa azul”. Com os envolvidos fora de controle, houve início de um desentendimento. Em seguida, a vítima e o suspeito passaram a brigar fisicamente, quando o autor chegou a atingir José Daiton com terçadadas.

De acordo com o delegado responsável pelo o inquérito, Rafael Távora, após uma rápida investigação, a Polícia Civil do Acre conseguiu juntar informações suficientes para um pedido de prisão do suspeito.

“Em sede policial o autor assumiu que desferiu golpes na vítima, mas para se defender, visto que, segundo ele, José Daiton tentou assassiná-lo. Na realidade, trata-se de uma tragédia familiar, visto que a mãe da vítima é cunhada do autor”, explicou o delegado.

No evento fatídico os envolvidos confraternizavam, bebendo álcool puro e, segundo testemunhas, houve uma primeira agressão quase mortal por parte de José Daiton contra um dos participantes, tio do acusado, e a situação saiu do controle quando o rapaz quis defendê-lo e quase foi atingido por um golpe de faca por José Daiton, e então revidou o ataque.