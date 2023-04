Adailton Cruz consegue garantir meio de subsistência de família afetada pela enchente do Rio Acre

O deputado Adailton Cruz (PSB) vem ganhando destaque em todo o Acre por seu trabalho dedicado e comprometido em ajudar a população. Recentemente, o comerciante Zé do Branco, do tradicional Bar da Base, passou por uma situação difícil devido à enchente que atingiu Rio Branco. No entanto, com o apoio do deputado Adailton Cruz, Zé do Branco conseguiu solucionar seus problemas e garantir o sustento de sua família.

Adailton Cruz interveio junto ao prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, que prontamente se mostrou receptivo à causa e está articulando a concessão de um espaço para que Zé do Branco possa trabalhar. Além disso, o governador do estado do Acre, Gladson Cameli, também prestou apoio à causa, mostrando a importância do trabalho em equipe na resolução de problemas.

Em um momento tão difícil como esse, a ajuda de um representante político faz toda a diferença. Para Zé do Branco, o trabalho do Deputado Adailton Cruz foi fundamental para garantir a subsistência de sua família.

O parlamentar Adailton Cruz afirmou que “É sempre uma satisfação poder ajudar as pessoas que precisam. Estou aqui para trabalhar em prol da população do Acre e ajudar a solucionar os problemas que surgem em nosso estado. Seguirei sempre empenhado em ajudar aqueles que mais precisam”.

Com a atuação comprometida Adailton Cruz, a população do Acre pode contar com um representante político que se preocupa verdadeiramente com suas necessidades e luta pelos seus direitos.