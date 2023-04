Adailton Cruz fiscaliza hospital provisório de Xapuri e cobra construção de nova unidade

O deputado Adailton Cruz (PSB), presidente da Comissão de Saúde de Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), esteve nesta quarta-feira (12) no município de Xapuri. Na ocasião, ele acompanhou de perto questões estruturais do hospital, condições de trabalho e atendimento aos pacientes, além de se solidarizar com a situação das pessoas que foram atingidas pela enchente no município.

Ciente da importância da saúde para a população de Xapuri, o deputado afirmou que está trabalhando junto ao Governo do Estado e a bancada federal, para viabilizar a construção de um novo hospital na região. Além disso, o deputado anunciou que destinará emenda parlamentar do seu mandato para a construção da nova unidade hospitalar.

A expectativa é que até o mês de novembro seja lançada a ordem de serviço para a construção das novas instalações, e Adailton Cruz deixa claro que está comprometido em fazer o impossível para que, o mais breve possível, seja edificada as novas instalações para dar o atendimento que a população merece.

