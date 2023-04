Adailton Cruz se solidariza com as famílias da Bonal, garante apoio jurídico e aciona bancada federal

Na manhã desta quinta-feira (06), o deputado estadual Adailton Cruz visitou o Projeto de Assentamento Bonal, localizado no quilômetro 76 da BR-364, com o objetivo de fornecer apoio político e jurídico para as 350 famílias que residem na região.

Dessas, 150 famílias enfrentam uma ação de reintegração de posse movida pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e, consequentemente, correm o risco de perder todo o trabalho e investimento de uma vida.

O Projeto de Assentamento Bonal é um modelo de assentamento criado pelo INCRA com o objetivo de promover a sustentabilidade ambiental, econômica e social em áreas de reforma agrária. As terras de assentamentos rurais, como os PDS, não podem ser vendidas, doadas ou cedidas a terceiros, exceto em casos previstos em lei, como a transferência de direitos em caso de sucessão hereditária ou a desapropriação por interesse público.

Infelizmente, por desconhecimento, algumas famílias de produtores rurais compraram estas terras e agora estão enfrentando o risco de perder tudo o que construíram.

Diante desse cenário, o deputado Adailton Cruz levou para estas famílias assistência jurídica com o advogado Marcelo Neri, para orientá-los e ajudá-los nesse momento difícil. “É muito importante que os representantes políticos se envolvam nas questões que afetam a vida das pessoas em sua comunidade”, destacou o deputado. “Estamos aqui para demonstrar nosso apoio e ajudar essas famílias a encontrar uma solução justa para o problema.”

A presença do deputado Adailton Cruz no projeto de assentamento Bonal trouxe esperança e alívio para as famílias que estão passando por um momento de grande incerteza.

Ações como a do deputado Adailton Cruz mostram que é possível fazer a diferença na vida das pessoas quando há comprometimento com a comunidade e com o bem-estar social. É preciso mais políticos engajados em questões como a reforma agrária e a sustentabilidade ambiental para que possamos garantir um futuro melhor para todos.