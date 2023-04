Adailton destaca preocupação com possível extinção dos transplantes renais no Acre

Na manhã desta terça-feira (04), o deputado estadual Adailton Cruz usou seu tempo na tribuna da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) para destacar a preocupação com a possível extinção dos transplantes renais no estado. O parlamentar afirmou que existem mais de 500 pacientes que precisam deste tipo de procedimento, mas apenas um profissional está disponível para atender uma vez por semana.

“Não podemos aceitar que essa situação continue assim. É preciso agir rápido para evitar a extinção dos transplantes renais no Acre e garantir que os pacientes recebam o tratamento adequado”, afirmou o deputado Adailton Cruz.

- Publicidade-

Durante seu discurso na Aleac, o parlamentar também destacou que irá discutir o assunto com a Fundação Hospitalar do Acre (Fundhacre) e com o secretário de saúde do estado, para buscar soluções para a situação atual. Ele destacou que é fundamental que os pacientes renais crônicos recebam o suporte e o apoio necessários para enfrentar a doença.

Além disso, Adailton Cruz afirmou que irá trabalhar em prol da Associação de Nefropatia e Transplantados do Acre, para fortalecer a causa e buscar mais recursos para a assistência aos pacientes.

A situação do transplante renal no Acre é delicada e exige ação rápida e efetiva por parte das autoridades. A população precisa ter acesso a cuidados de saúde de qualidade e, para isso, é necessário investir em programas de transplante e em recursos para atendimento e suporte aos pacientes. A atuação do deputado Adailton Cruz é um passo importante na busca por soluções para essa questão crucial para a saúde pública no estado.