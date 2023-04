Administradora ligada a Petecão e delegado são nomeados por Lula para assumir cargos no Acre

Na edição do Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira (03), o presidente Luis Inácio Lula da Silva nomeou mais dois acreanos para comandar cargos no Governo Federal.

Lula escolheu Alessandra Ferraz Cavalcante como superintendente regional do Acre da Companhia Nacional de Abastecimento, órgão ligado ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, responsável pelo abastecimento, armazenamento, comercialização e estoque de produtos da agricultura familiar.

Alessandra faz parte do quadro da Conab desde 2015 como analista administrativa, foi lotada na Gerência de Finanças e Administração (Gefad/AC) e está à frente da regional acriana há 1 ano e 10 meses. Ela é administradora e possui dois MBAs pela FGV, um de Gestão Empresarial e outro em Administração Pública. Ela já estava a frente do cargo desde o governo Bolsonaro e continuará por decisão do governo Lula.

“Estou confiante que a atuação da Conab no Estado do Acre contribuirá diretamente para atender as necessidades dos produtores da agricultura familiar, extrativistas, populações tradicionais e indígenas da nossa região, além de gerar renda para os produtores rurais, minimizar a fome e assistir às pessoas que vivem numa situação de insegurança alimentar e nutricional”, disse Alessandra.

Outro nomeado pelo presidente Lula foi o delegado Leonardo Lani de Abreu. Graduado em Jornalismo e Direito, ele assumirá o cargo de delegado do Ministério do Trabalho. Atualmente professor da Universidade Federal do Acre, Lani já é auditor fiscal do trabalho desde 2007 e filiado ao Partido dos Trabalhadores (PT).