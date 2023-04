Adolescente acusado de ameaçar a própria irmã é preso na zona rural de Sena

Policiais militares de Sena Madureira ligados ao 8º BPM conseguiram apreender nesta quinta-feira (20), um adolescente na região do ramal do 25 (Cassirian), BR-364, sentido Sena a Rio Branco. Em seu desfavor, pesa uma ameaça de morte contra a sua própria irmã.

De acordo com o apurado, o menor de idade e outros comparsas teriam participado de um furto no dia anterior no referido ramal e sua irmã, ao tomar conhecimento do ocorrido, teria reagido de forma contrária à ação.

Em face das ameaças, a mulher foi para a casa de uma vizinha na companhia de seus dois filhos pequenos.

Ao chegar na localidade, a PM conseguiu identificar a residência onde o infrator estava. Inicialmente, os policiais verbalizaram para que o mesmo saísse de dentro da casa com as mãos levantadas, o que não foi obedecido de imediato. Minutos depois, o acusado decidiu sair e acabou apreendido.

Em seu poder, a PM apreendeu uma espingarda, calibre 36, com numeração não identificada e munição intacta na câmara. Além disso, foram encontrados também 4 cartuchos do mesmo calibre, 01 cartucho calibre 20 e 27 cartuchos deflagrados de diversos calibre.

Apreendido, o menor de idade foi encaminhado para a Unidade de Segurança Pública de Sena para os procedimentos cabíveis ao caso.