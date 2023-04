Adolescente armado é apreendido após tentativa de ataque em escola no AM

Um adolescente armado feriu superficialmente uma professora e dois adolescentes com uma faca, em uma escola particular na Cachoeirinha, em Manaus.

A agressão foi registrada no Colégio Adventista de Manaus, na zona Sul de Manaus. As polícias civil e militar, o Samu e o Corpo de Bombeiros estão no local.

Uma professora e dois alunos foram feridos na ocasião. Segundo a unidade de ensino, os estudantes sofreram apenas com lesões superficiais, no ombro e nas mãos. De acordo com o Samu, a professora teve um ferimento na barriga, sem gravidade. Não há informação sobre a idade das vítimas.

A escola informou que as atividades foram suspensas após uma “agressão física” em sala de aula. O retorno à escola está marcado para a quarta-feira (12).

O adolescente se entregou e foi apreendido por volta das 12h30 desta segunda-feira (10). Ele e seus familiares serão ouvidos pela polícia.

O QUE DIZEM AS TESTEMUNHAS

“Na turma em que houve a agressão, havia ‘muito bullying’, inclusive por meio de aplicativos de mensagens”, afirmou Beatriz Souza, mãe de aluno.

Já Kiky Anjos, conselheira tutelar, contou que “está todo mundo muito desesperado. Só sai aqui porque peguei minha filha, tranquei ela no carro, e vim fazer o meu trabalho. Mas não morreu ninguém”.

O QUE DIZEM AS FONTES OFICIAIS

“Lamentamos profundamente o ocorrido e, no momento, a polícia está investigando o caso na escola. As vitimas sofreram lesões superficiais e já foram atendidos e liberados pelo SAMU no local. Estamos dando suporte aos estudantes e familiares”, declarou o Colégio Adventista de Manaus.

“O SAMU Manaus esteve no local da ocorrência e prestou assistência aos feridos no próprio local, sem necessidade de remoção. A menina teve ferimentos no ombro, a servidora, na barriga e o menino, nas mãos, todos sem gravidade. Eles receberam curativos e orientações e não precisaram de atendimento de suporte avançado”, afirmou o Samu Manaus.

O delegado-geral adjunto da Polícia Civil, Guilherme Torres, disse: “Tanto o infrator, quanto vítimas, testemunhas e pais já foram conduzidos para a delegacia, onde estão sendo ouvidos. Pode ter certeza que esse infrator terá a responsabilização na medida da punibilidade”.