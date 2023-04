Adolescente tem ataque epiléptico e desaparece em rio no interior do Acre

Um adolescente de dezesseis anos desapareceu na águas do Rio Juruá, na manhã desta sexta-feira (07). A região onde aconteceu o caso é conhecida como Boca do Moa.

De acordo com informações de familiares, o jovem estava seguindo viagem com a família, quando teve um ataque de Epilepsia e caiu no rio, desaparecendo nas águas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e se encontra no local fazendo buscas a fim de encontrar o corpo do jovem. Ainda não há informações sobre a identidade do adolescente.