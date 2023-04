Advogada diz que foi assediada por secretário da OAB no Acre: “Precisa dar mais a xereca”

O ContilNet teve acesso a um possível caso de assédio sexual nesta terça-feira (18), tendo como suposta vítima a advogada acreana E.M.B (cujo nome não foi revelado para preservar a identidade).

De acordo com ela, o seu colega de advocacia e secretário geral da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Acre (OAB/AC), Thalles Vinicius de Souza Sales, é o acusado.

O caso foi registrado nesta segunda-feira (17), na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher Vítima de Violência.

E.M.B informou ao ContilNet, assim como registrou no BO, que nunca teve nenhuma relação de intimidade ou envolvimento pessoal com Thalles, mas que recebia mensagens contendo “cantadas” com teor de assédio.

“Ele dizia coisas como “hoje você tá bonita, eu te pegava”. Isso se repetiu em pelo menos cinco datas que não me recordo”, explicou.

A jurista argumentou ainda que não possui mais as mensagens, pois “não queria guardar esse tipo de conteúdo em seu celular”.

“Eu não respondia nada. Continuei conversando com ele em razão das necessidades de trabalho e, por isso, não o bloqueei”, continuou.

A advogada diz ainda que, em uma data que não consegue recordar, os dois estavam em uma ligação telefônica tratando de uma violação de prerrogativas, quando Thalles teria dito que ela estava muito estressada e, por isso, “tinha que se acalmar e dar mais a xereca [referindo-se à genitália da vítima]” (sic):

“Em conversas presenciais, esse tipo de assédio aconteceu apenas uma vez, no dia 29 de março de 2022, quando, após uma reunião na sede da OAB, estava conversando com ele, e estava nervosa, quando disse: “Você está muito estressada, tem que dar a xereca”. Estávamos sozinhos, e eu fiquei sem reação. Eu apenas mudei de assunto e fui embora”.

Nesse mesmo dia, a suposta vítima diz que saiu da OAB no veículo de Thalles, mas na companhia de uma outra amiga, que é a atual presidente de prerrogativas da OAB/AC.

“Não comentei nada com ela durante o trajeto, mas desabafei depois e ela me disse que Thalles também já tinha feito esse tipo de brincadeira com ela. Me disse também que levou o caso ao conhecimento da vice-presidente das prerrogativas da OAB”, destaca.

E.M.B conta que deixou de falar com Thalles ainda em abril de 2022, por conta da situação. Em junho, pediu uma reunião com o presidente da OAB para tratar do assunto: “Os coloquei a par do assunto, mas nada de concreto foi feito”.

“Sei que ele [o presidente] conversou com Thalles e que o Thalles confirmou as situações, mas disse que era brincadeira, por isso, nada foi feito. Me senti desamparada pela instituição”, comentou.

A advogada explica que uma situação semelhante ocorreu com outro advogado, e a OAB tomou medidas. “Quando aconteceu com outro advogado, a OAB tomou medida, procurou a polícia especializada para declarar os fatos e solicitar providências legais, mas, no meu caso, nada foi feito”, finalizou.

O outro lado

O ContilNet tentou entrar em contato com o advogado Thalles Vinicius, por meio do seu número pessoal, para obter um posicionamento sobre o caso, mas não conseguiu respostas. A reportagem deixa o espaço aberto para quaisquer esclarecimentos.