Advogados de Gladson acusam a PF no STJ de invadir competência da Justiça Eleitoral

Na próxima quarta-feira (19), a ministra Nancy Andrighi, relatora no Superior Tribunal de Justiça (STJ), deverá analisar, em Brasília, reclamação dos advogados do governador Gadson Cameli (PP), do Acre, em relações às investigações da Polícia Federal na Operação Ptolomeu.

Os advogados do governador levaram à ministra Nancy Andrigh representação em que acusam a corporação de burlar a competência da Justiça Eleitoral.

A informação é do colunista político de O Globo, Lauro Jardim.

De acordo com a informação, em março deste ano, a PF e a Procuradoria Geral da República (PGR) deflagraram a Operação Ptolomeu, que apura suspeitas de corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo o governo Cameli.

A defesa de Gladson quer a anulação das investigações ou a transferência delas para a Justiça Eleitoral.

O STJ deve julgar o caso na quarta-feira.