Aeródromos de municípios acreanos isolados recebem insumos do Deracre

O Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre) enviou mais de 80 toneladas em insumos por meio de balsa para as obras de manutenção das pistas de pouso de Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Jordão e Santa Rosa do Purus.

Os serviços de infraestrutura nessas cidades exigem uma logística diferenciada no transporte de insumos e equipamentos. O acesso se dá, exclusivamente, por meio aéreo ou fluvial.

De acordo com o presidente interino do Deracre, Sócrates Guimarães, o período de cheia dos rios facilitam a navegação e o envio de insumos onde as equipes atuam na manutenção das pistas que necessitam de melhorias.

Em Cruzeiro do Sul, o Deracre enviou 20 toneladas para o aeródromo de Porto Walter e mais 20 para o aeródromo de Marechal Thaumaturgo.

Outras 40 toneladas foram enviadas de Manoel Urbano para o aeródromo de Santa Rosa do Purus.