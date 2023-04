Alan diz que Marina não receberá bancada federal do Acre para tratar sobre embargos do Ibama

Com viagem marcada para a China, a ministra do Meio Ambiente Marina Silva não deve receber a bancada federal do Acre para debater sobre os embargos ambientais do Ibama, que bloqueou cerca de 95% das atividades da indústria madereira no estado.

A informação foi confirmada pelo senador Alan Rick Miranda (UB). “Viaja para a China e não tem agenda para nos atender”, confirmou o senador Alan Rick (UB-AC), coordenador da bancada federal acreana.

- Publicidade-

Alan ainda organizou uma reunião para tratar sobre o assunto na tarde desta segunda-feira (10), no plenário da Assembleia Legislativa (Aleac), entre a bancada estadual, federal e integrantes do setor madereiro.

Além disso, a pedido de Alan, os parlamentares acreanos irão se reunir ainda com o presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho Mendonça, para a próxima quarta-feira (12).

“Os empresários e os proprietários rurais querem entender a situação. Me relataram que não tiveram acesso aos processos e de imediato entrei em contato com ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. A ministra não poderá nos atender neste momento, em virtude da agenda na China, mas o presidente do IBAMA nos receberá e vamos em busca de uma solução”, disse o senador.