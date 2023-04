Alan Rick ajuda mãe e filhos que perderam tudo durante enxurrada em Rio Branco

O senador Alan Rick divulgou em suas redes sociais na última sexta-feira (28), uma ação em que ajudou uma mãe de família que perdeu tudo durante a enxurrada do igarapé São Francisco, em Rio Branco.

Janaira vive com os três filhos e contou que comprou sozinha todas as coisas de sua casa, quando perdeu tudo na repentina enxurrada do igarapé são Francisco, em março, foi uma sensação de muita dor.

- Publicidade-

“Olhar assim é difícil, sabe, mas eu acredito que Deus sabe de tudo. Eu só estou sentindo muita dor ainda e não estou conseguindo ver. Mas a minha fé acredita que ele tem algo melhor”, desabafou.

Alan Rick relatou em suas redes que conheceu Janaira em um momento de muita dor, que o choro dela não saiu de sua mente. Foi então que ele resolveu entrar em contato com parceiros e voltou até a família com doações.

“O choro e o desespero dela não me saíram da cabeça e agora retornei, eu e minha equipe, com a contribuição de parceiros, para ajudá-la nesse recomeço. Foi emocionante ver a alegria no rosto deles”, conta.

A família recebeu fogão, geladeira, colchão, dentre outros utensílios que permitirão recomeçar a vida após a tragédia que passaram.