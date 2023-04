Alan Rick entrega donativos para distribuição aos atingidos pelas cheias

Neste sábado (22), o senador Alan Rick (União Brasil) entregou 500 itens, entre eles, fogões, geladeiras, máquinas de lavar roupa, kits de limpeza, produtos de higiene pessoal, colchões e cestas básicas para organizações sociais que farão a distribuição às famílias que foram atingidas pela última cheia dos rios e igarapés no Acre.

A entrega ocorreu na Chácara Modelo à quatro organizações: Rotary Club, Grande Loja Maçônica do Acre, Igreja São Peregrino e projeto “Até que todos saibam”, da Missão Ribeirinhos do Acre.

- Publicidade-

“Essa é mais uma ação em favor dessa população atingida. Já fizemos outras entregas diretamente aos atingidos quando ainda estávamos em situação de transbordamento dos rios e nesse pós enchente. Fizemos o nosso trabalho em Brasília para articular a ajuda necessária às prefeituras para dar a resposta de ajuda às famílias e restabelecimento das cidades e agora estamos aqui nessa nova ação. Estou muito feliz e grato aos parceiros.” – disse o senador Alan Rick.

A Jaqueline Valente, representante da Cáritas da Igreja São Peregrino, agradeceu a sensibilidade do senador. “Alan, que Deus te abençoe e toda a sua equipe, que está aqui para que nós possamos ser esse canal de Deus na vida das pessoas. Que outros políticos possam lembrar desse povo tão esquecido”, disse.

A governadora do distrito Norte do Rotary, Elaine Ruiz, também fez questão de agradecer. “Muito obrigado. Gratidão, por esse ato humanitário de pensar nas pessoas e pensar em tudo. Pensar na comida e onde fazer a comida, na limpeza, em tudo. Muita gente perdeu tudo e essa é uma ajuda de grande valia mesmo”, completou.

Também estiveram presentes, o grande primeiro vigilante da Grande Loja Maçônica do Acre, Valério Lourenço de Araújo, o grande segundo vigilante Carlos Lemes, Richard Guimarães, também da Grande Loja Maçônica, o governador do distrito de Portugal do Rotary, Sérgio Almeida, que representou a presidente do Rotary International, Jennifer Jones, o empresário e advogado Zé Lopes, o diretor da Segov, Gemil Júnior e o representante da Cáritas da Igreja São Peregrino, Marcelo Barros.