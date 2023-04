Aleac aprova reajuste de 20,32% para servidores e criação de cargos efetivos no Governo

Os deputados estaduais aprovaram na sessão desta quarta-feira, 26, na Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac) dois Projetos de Lei (PL) enviados pelo governador Gladson Cameli (PP).

O primeiro tratava do reajuste geral aos servidores públicos de 20,32%, que será dividido em quatro parcelas anuais, totalizando por ano 5,08%. Já o segundo projeto de Lei tratava da criação de cargos efetivos no âmbito da administração pública. Esses cargos serão aproveitados pelos aprovados em concursos do Idaf, Sesacre, SEE e dentre outras secretarias.

Além disso, o reajuste no salário de todos os servidores públicos efetivos inclui também os comissionados, que valerá a partir de julho deste ano. A concessão dos reajustes e a criação de novos cargos efetivos só foi possível por conta da brecha fiscal do limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).