Além de David Luiz, MC Daniel também teria ‘investido’ em Júlia Calsin; entenda

Parece que a modelo e criadora de conteúdo adulto, Júlia Calsin, tem mexido com o imaginário de muitos homens famosos. Após toda a polêmica envolvendo o zagueiro do Flamengo, David Luiz, agora outro famoso foi descoberto dando uma “investida” na modelo. Trata-se do atual namorado da atriz Mel Maia, MC Daniel.

Devido a grande quantidade de acessos que o perfil oficial de Júlia Calsin teve nas últimas horas, milhares de internautas passaram a se atentar nas curtidas que a modelo já recebeu na rede social de Mark Zuckerbeg. Entre as curtidas, está a do funkeiro MC Daniel, o que acabou gerando uma grande comoção nas redes sociais.

A foto publicada pela moça, inclusive, é sensual e com foco em seu bumbum. No entanto, a publicação foi feita no início de 2022, quando MC Daniel ainda não estava se relacionando com Mel Maia. Na web, MC Daniel dividiu opiniões.

“Se ele curtiu, ele mesmo que não presta”, disparou uma internauta. “Procura aí que é muito possível acharmos a curtida da própria Mel Maia nessa foto ou em outras KKKKKK. Oxi, a menina é bonita, não há como negar”, brincou uma outra seguidora. “As vezes a pessoa curte sem maldade nenhuma, vocês viajam”, pontuou outro.

Imagens de David Luiz e Júlia Calsin na mesma casa são descobertas

Casado com Bruna Loureiro e pai de duas filhas, David Luiz parece ter caído no olho do furacão nos últimos dias. Isso porque, após vir à tona que o jogador havia supostamente dado um ingresso de cortesia para o jogo do Flamengo à Júlia Calsin, modelo de site adulto, agora internautas resgataram imagens dos dois na mesma casa.

Em uma publicação que viralizou no Twitter nas últimas horas, uma internauta compartilhou imagens de David Luiz e Júlia Calsin na mesma mansão. As fotos foram publicadas em agosto de 2022, o que leva a crer que o suposto relacionamento secreto entre os envolvidos esteja acontecendo há muito mais tempo do que o público poderia imaginar.

Tudo começou quando Júlia Calsin compartilhou uma foto do ingresso para o jogo do Flamengo no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. No ingresso em questão, estava escrito que o convite teria sido uma cortesia de David Luiz à modelo. Após a grande repercussão nas redes sociais, David veio a público se pronunciar.

“Quem faz a gestão dos meus ingressos é meu amigo e irmão Gustavo. Essa menina foi convidada por ele. No mais, segue o jogo… Olha o que você tá me arrumando @gustavoloures kkkkkkk”, ironizou o zagueiro do flamengo. Júlia, por sua vez, afirmou desconhecer qualquer pessoa chamada Gustavo, e disparou: “O certo não se justifica, por isso vou ficar quietinha aqui, enchem o que quiser”.