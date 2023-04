Aliado de Mazinho falta em sessão, e oposição aprova requerimento convocando secretário

A base de apoio ao prefeito Mazinho Serafim (UB) se apresentou desfalcada na sessão da noite desta terça-feira (11), na Câmara Municipal de Sena Madureira. O vereador Tom Cabeleireiro (MDB) não pôde comparecer aos debates em virtude de estar em viagem para a zona rural.

Na Câmara, Mazinho tem maioria – são sete vereadores ao seu lado e seis na oposição.

Dessa forma, um requerimento apresentado pelos vereadores Jacamin e Pantico, ambos do PP, foi aprovado e trata sobre a convocação do secretário municipal de Educação, Altemir Lira. Os vereadores oposicionistas querem algumas explicações sobre o início do ano letivo, especialmente no que se refere à contratação de mediadores para os estudantes autistas.

Na sessão de ontem, doze vereadores estavam presentes – seis de cada lado. Entretanto, conforme manda o regimento interno, a presidente Ivoneide Bernardino só poderia votar se houvesse empate, o que não aconteceu.

Informações de bastidores apontam que Mazinho não gostou nem um pouco da aprovação do requerimento. O pedido seria facilmente derrubado caso sua base estive completa.

Votaram a favor do requerimento os vereadores: Pantico (PP), Jacamin (PP), Charmes Diniz (PP), Elvis Dany (PP), José Costa (PTB) e Denis Araújo (PSDB). Alípio Gomes (MDB), Sidney Araújo (PP), Canário (PTB), Carlos Beliza (MDB) e Dos Anjos (MDB) votaram contra a ida do secretário à casa do povo.

Além dessa questão dos mediadores, os vereadores deverão sabatinar Altemir Lira sobre outros assuntos relacionados à área educacional.