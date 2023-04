Alok se torna o artista brasileiro mais ouvido do mundo no Spotify

Alok recuperou o posto de artista brasileiro mais escutado do mundo no Spotify ao ultrapassar Anitta, feito alcançado em anos anteriores. Com mais de 22 milhões de ouvintes mensais, o produtor musical tem quebrado recordes na plataforma.

Em 2017, com Hear Me Now, parceria com Bruno Martini e Zeeba, foi o primeiro brasileiro a chegar às 100 milhões de reproduções. No ano passado, ele superou os 5 bilhões de streamings na mesma plataforma.

Entre as faixas de Alok mais tocadas no Spotify estão Hear Me Now, Ilusão (Cracolândia), Don’t Say Goodbye, Liberdade (Quando o Grave Bate Forte) e Deep Down. Na retrospectiva feita pelo Spotify no final de 2022, dentre as dez músicas de artistas brasileiros mais ouvidas no exterior, Alok ranqueava com quatro: Deep Down, Hear Me Now, Headlights e Piece Of Your Heart (Remix).

Presença confirmada nos principais festivais de música do mundo, Alok tem uma agenda extensa de shows que para 2023 inclui Tomorrowland (Bélgica e Brasil), EDC Las Vegas, Lollapalooza de Estocolmo, The Town, em São Paulo, além do verão europeu por onde se apresenta em Ibiza e outras localidades.

Sem esquecer, claro, do Alok Infinite Experience, projeto experimental, que roda por Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Londres e Nova Iorque. Alok é também um dos 500 latino-americanos mais influentes no mundo, de acordo com a lista da Bloomberg, e isso é resultado de sua atuação nos campos do entretenimento, negócios e filantropia.