Altas Horas recebe Letícia Colin, Sophie Charlotte e Gleici Damasceno neste sábado; VEJA DETALHES

A atriz acreana Gleici Damasceno é convidada vip do apresentador Serginho Groisman no Altas Horas da Rede Globo neste sábado (08/4). Gleici fez sua estreia no cinema com o filme ‘Noites Alienígenas’, o primeiro longa acreano a entrar no circuito de bilheterias. No seu bate-papo no programa global, Gleici contou que desde pequena fez cursos de teatro, e disse que passou a se dedicar mais à função após ter vencido o BBB 19.

Além de Gleici, o programa Altas Horas traz parte do elenco de Todas as Flores, novela do Globoplay. O Altas Horas vai ao ar aos sábados depois de BBB 23.