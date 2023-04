Aluno que atacou escola com faca em Goiás tinha bombas caseiras

O aluno de 13 anos que entrou armado com uma faca em uma escola de Santa Tereza, em Goiás, e atacou duas estudantes também portava bombas caseiras. O ataque aconteceu na manhã desta terça-feira (11/4).

As bombas teriam sido feitas com pólvora de bombinhas usadas em festas juninas. Uma delas chegou a ser disparada no pátio da escola e atingiu uma das alunas.

Duas estudantes foram feridas superficialmente nos braços, tórax e costas. Elas foram socorridas e levadas para o Hospital Tarciso Liberte e não correm risco de morte. O ataque foi no Colégio Estadual Dr. Marco Aurélio.

Funcionários da escola conseguiram conter o estudante de 13 anos até a chegada da Polícia Militar do estado. O adolescente foi apreendido. Com ele, os policiais encontraram outros artefatos explosivos, que não chegaram a ser acionados.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Goiás. A Secretaria de Estado da Educação informou que, no momento do ataque, os professores seguiram um protocolo, criado em 2019, para combater atos de violência em escolas.

A prefeitura decidiu suspender as aulas das escolas municipais durante o resto da semana. “Não tem clima para ter aula até tomar uma medida”, afirmou o prefeito Edson Palmeiras dos Santos. Ele vai se reunir com uma equipe do governo estadual na tarde desta terça.