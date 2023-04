Alunos da Ufac publicam pesquisa sobre uso de óleo de pupunha como protetor solar

Os alunos Karoline Victoria Golçaves Carvalho e Habacuque Elimar Costa de Araújo, do curso de Engenharia Agronômica dos campus Floresta da Universidade Federal do Acre (Ufac), publicaram artigo sobre avaliação do uso de óleo de pupunha vermelha e amarela como potencial protetor solar e produção de biocombustível na revista Peer Review.

Com o título “Avaliação do uso de óleo de Bactris gasipaes Junth (pupunha vermelha) e Bractris dahlgreniana Glassman (pupunha amarela) como potencial protetor solar e produção de biocombustível“, o trabalho também é assinado pela equipe de pesquisa formada pelos professores do campus Floresta, André Luiz Melhoranca Filho, Kelly Nascimento Leite, Thiago Alves Santos de Oliveira e Hugo Mota Ferreira Leite.

Os pesquisadores avaliaram a quantidade e a qualidade de óleo de palmeiras, oriundas da Floresta Amazônica, visando a conservação da biodiversidade com a utilização de recursos renováveis e se depararam com óleo com características de protetor solar.

Habacuque e Karoline, que são os primeiros autores do artigo, esperam que suas pesquisas possam contribuir com a compreensão e conservação da biodiversidade amazônica e que outros jovens se sintam encorajados a iniciar sua trajetória na ciência.

Segundo os professores que integraram o estudo, a Ufac incentiva seus alunos para o desenvolvimento de pesquisas e essas abordagem é eficaz para jovens pesquisadores, que estão cada vez mais presentes em publicações científicas.