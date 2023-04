Alunos entram em pânico, denunciam ataque em escola e têm descoberta surpreendente

Alunos e professoras de uma escola localizada no bairro de Itapuã, em Salvador, entraram em desespero pensando que o colégio sofreria um ataque na manhã desta quarta-feira (12). Vídeos chegaram a ser feitos por populares, que acharam que a denúncia era real.

Após o acionamento da Central de Operações da Guarda Civil Municipal de Salvador, agentes da GCM foram ao Colégio Estadual Marechal Mascarenhas de Morais para averiguar se o suposto ataque realmente estava acontecendo. Tudo, no entanto, não passou de um mal-entendido.

De acordo com a GCM, os alunos pensaram se tratar de um ataque depois que um homem, em aparente uso de entorpecentes, subiu em uma árvore próxima ao muro da escola. Assustados, os estudantes acharam que se tratava de uma tentativa de invasão.

A Guarda Municipal reiterou que, além da prestação de serviços operacionais, possui uma Central de Inteligência que segue atenta, realizando trabalho preventivo.

“Mesmo antes dos mais recentes episódios de invasão às escolas, intensificamos as rondas no entorno das instituições de ensino, visando coibir atos que atentem contra a integridade do cidadão”, declarou.