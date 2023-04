Amante confessa duplo homicídio de casal em Assis Brasil

O duplo homicídio ocorrido na cidade de Assis Brasil, distante 330 km da capital, na madrugada desta terça-feira, 18, tomou outro rumo após as investigações da equipe coordenada pelo delegado Erick Maciel na cidade.

As primeiras informações, após a descoberta do duplo assassinato, dão conta que o principal acusado A. F. H, de 22 anos, teria sido flagrado pelo esposo Manoel dos Santos Lopes (23), o ‘Manoel do Lanche’, na cama com sua esposa Geziane Lima de Castro (18), o que teria motivado a tentativa de assassinato do rival.

Na primeira versão, Manoel saiu de casa para comprar mais bebidas, deixando o amigo na companhia da esposa durante uma confraternização em sua casa. Quando retornou, deparou com a cena de traição por parte da companheira e o jovem em cima da cama. O amigo teria conseguido fugir, mas, a companheira ficou em cima da cama e passou a ser agredida e furada pelo esposo. Foi então que o A. F. H. teria retornado para a casa tentou salvar a mulher, mas já era tarde.

No entanto, com a chegada do delegado e dos investigadores, foi dado início aos trabalhos de buscas e o depoimento do filho das vítimas, que teria presenciado a morte da mãe, mudou completamente o rumo da história do amante que passou de vítima para acusado.

Ao ser confrontado em razão da versão dos filhos, o acusado A.F. H. acabou confessando o duplo homicídio. Ele teria ido até à casa das vítimas onde entrou em uma discussão travando uma luta corporal e aplicou um mata-leão em Manoel, o matando asfixiado.

Não satisfeito, teria se apossado de uma faca e aplicado golpes na cabeça de Manoel já morto. Ao ser visto pela mulher com a faca ensanguentada, ambos entraram em luta corporal, mas a mulher acabou em desvantagem e sofreu morte por enforcamento, após ter sido espancada em cima da cama.

Segundo o delegado Erick Maciel, a suspeita de tentativa ou abuso sexual está descartada. O acusado está sob custódia e será transferido para Brasiléia, onde aguardará o pronunciamento da Justiça e também, poderá ser transferido para o presídio na Capital por medida de segurança.

Com informações do Alto Acre