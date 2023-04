Amigos fazem vakinha para custear enterro de vítima de leptospirose no Acre

O motorista de aplicativo Richard Cardoso, de 40 anos, foi a segunda vítima de leptospirose no Acre, nesta segunda-feira (24). Richard era morador do bairro Comara, no segundo distrito de Rio Branco. Com a residência alagada, o motorista precisou entrar na água para retirar os bens da família.

SAIBA MAIS: No Acre, motorista é a 2ª vítima fatal de leptospirose em menos de 15 dias

Para custear as despesas com enterro, amigos de Richard decidiram criar uma vakinha online para ajudar a família.

“Infelizmente, esse pai de família faleceu, deixando uma esposa e a filha que necessitam de cuidados especiais. A filha possui uma condição de saúde que exige atenção constante, o que torna difícil para a esposa trabalhar e se sustentar sozinha. Diante dessa situação, sentimos a necessidade de criar uma vaquinha online para arrecadar fundos e oferecer um apoio inicial à família desse bom amigo. O objetivo é ajudá-los a se reorganizar financeiramente e recomeçar suas vidas de alguma forma”, disse João Rafael Valetim, responsável pela campanha.

A meta dos amigos é alcançar R$ 3 mil para ajudar a família. Para doar, basta clicar aqui.