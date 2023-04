Andressa Suita abre o jogo sobre nova gestação com Gusttavo Lima: “uma menina”

Andressa Suita marcou presença no evento do marido, Gusttavo Lima, o ‘Buteco’, e decidiu abrir o jogo sobre uma nova gestação. A modelo confessou o desejo de engravidar novamente, mas afirmou que ainda não é o momento certo.

Mãe de Gabriel e Samuel, Andressa entregou que sonha com uma menininha, após dar à luz a dois homens.

“Uma menina”

“Lá em casa são três homens, a testosterona reina, tô precisando de uma menininha para dar uma equilibrada e dividir a atenção”, brincou Andressa, em entrevista a Leo Dias, no show do marido.

A modelo relatou que ainda não é o momento para uma nova gestação e que o bebê não deve vir no momento, pois está fazendo o uso do DIU (um contraceptivo de longa duração). Mas, no futuro, pode acontecer de vir mais um herdeiro para a família.

“Vou deixar nas mãos de Deus. Quando for o momento certo, tudo vai se encaixar”, encerrou Andressa.