Aneel: conta de luz permanece sem taxa extra no mês de maio

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou, nesta sexta-feira (28/4), a manutenção da bandeira tarifária verde em maio, ou seja, sem cobrança de taxa extra na conta de luz.

A expectativa da Aneel é manter a bandeira tarifária verde durante todo o ano de 2023. A manutenção se dá pelo alto nível de armazenamento nas hidrelétricas, responsáveis por grande parte da geração de energia no país.

“A oferta abundante de recursos de origem hidráulica tem proporcionado condições favoráveis para a produção de energia no país. O nível de armazenamento dos reservatórios atingiu 87% em média no início do período seco, o que explica o cenário favorável do momento”, destacou a Aneel em nota.

Veja o custo extra de cada bandeira na conta de luz:

Bandeira verde: não há cobrança adicional;

Bandeira amarela: R$ 2,989 por 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos;

Bandeira vermelha patamar 1: R$ 6,500 por 100 kWh consumidos; e

Bandeira vermelha patamar 2: R$ 9,795 por 100 kWh consumidos.

As bandeiras tarifárias foram criadas em 2015 com o objetivo de repassar ao consumidor o custo da produção de energia no país. Caso os reservatórios das hidrelétricas apresentem um baixo nível, as bandeiras amarela e vermelha podem ser acionadas.