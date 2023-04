Angélica com vestido de R$ 46,5 mil lidera mais lidas do mês

O look usado pela loira é um vestido curto com brilho em modelagem regata, que traz o símbolo da Prada na frente. Um vestido similar, em tonalidade uma pouco mais escura,no forros e nos debruns, está à venda no site da marca no Brasil por nada menos que R$ 46,5 mil.

A apresentadora Angélica publicou no começo do mês fotos com seu filho Joaquim, que está completando 18 anos, usando um vestido em malha de cristal, uma das tendências dos anos 2000, que voltaram com tudo à moda.

2ª Lugar – Marina Ruy Barbosa arrasa com transparência e brilho

O fim de semana de Marina Ruy Barbosa, entre os dias 18 e 19 de março, foi agitado. No sábado (18), assistiu ao show de Marisa Monte, em Trancoso, Bahia. Também esteve no juri do quadro “Dança dos Famosos”, do “Domingão com Huck” (19). E os vestidos escolhidos para as duas ocasiões arrancaram elogios de seus seguidores nas redes sociais!À la deusa grega, teve transparência com correntes de pedraria e faixas horizontais douradas. A outra aposta mistura brilho e tom caramelo. O styling é de Pedro Sales.

Em Trancoso, usou longo sensual de Giambattista Valli, grife pela qual desfilou de noiva na Semana de Moda de Alta-Costura de Paris, em janeiro. No quadro do “Domingão com Huck”, Marina vestiu peça Giuseppe Di Morabito com assimetria na barra. O brilho contrastou com detalhes em caramelo no busto e na cintura.

3º Lugar – Yasmin usa renda transparente em festa de Rafaella Santos

A trend de renda preta transparente, principalmente em macacões, tem mais uma adepta. A modelo Yasmin Brunet usou look assim, que deixa a calcinha e o sutiã à mostra, no festão de aniversário de Rafaella Santos, irmã de Neymar, que completou 27 anos. O evento, que aconteceu na noita desta segunda-feira (20), contou com a partipação de vários convidados, incluindo influencers, como Gabi Martins, Deolane Bezerra, Erika Schneider e Camila Loures.

O macacão de renda transparente, deixando a lingerie à mostra, já foi usada por Camila Queiroz, Claudia Ohanna e Dua Lipa. As brasileiras, durante o Carnaval. A cantora, durante desfile de moda da grife GCDS. Yasmin segue a trend, combinando com escarpinmpreto e corrente prateada.

Vídeos

1º Lugar – Loungewear: estilo das famosas vai da casa para as ruas

O vestido que Angélica usou para o aniversário de seu filho Joaquim liderou o ranking das matérias mais lidas de março. Em seguida, vieram looks com certa transparência de Marina Ruy Barbosa e Yasmin Brunet.

Entre as matérias que também contêm vídeos, as mais vistos foram “Loungewear: estilo das famosas vai da casa para as ruas”, “Curinga: Marina, Maisa, Dua Lipa, Bianca atualizam o blazer” e “Outono: fique por dentro das trends de maquiagem”. Relembre e inspire-se.

Matérias

Angelica

Angelica

Foto: Reprodução/Instagram / Elas no Tapete Vermelho

