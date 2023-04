Anitta se choca com parabéns diferenciado em teatro de sexo: ‘Icônico’

Anitta completou 30 anos em março e fez uma série de celebrações na data. A cantora reuniu amigos em São Paulo, no Rio de Janeiro e até em Amsterdã, na Holanda, onde fez uma festa bem excêntrica. O local escolhido para celebrar o..

O local escolhido para celebrar o aniversário na Europa foi um teatro de sexo, com performances ao vivo de strippers e um parabéns inusitado. Um dos melhores amigos de Anitta,compartilhou um vídeo no Instagram na quarta-feira (12) com a celebração que aconteceu nos Países Baixos. Ao lado de Lexa e outras amigas da dona do hit Girl From Rio, ele preparou uma surpresa para a cantora. “Estamos indo a um lugar que está fechado, abriu só pra ela. Ela é ou não é a maioral?”, afirmou.

“Um lugar superlegal, que nunca fui, mas disseram que é bem legal. Ele, inclusive, está fechado, mas abriu pra mim. Uma experiência que vamos descobrir lá. Vamos amar porque abriram só pra mim, então a gente é obrigado a gostar. EE se a gente não gostar, a gente vai fingir que gostou”, disse Anitta..

Os amigos a levaram para um teatro de sexo, e Duh afirmou que não conseguiu filmar nada devido à ousadia. A artista, porém, deu detalhes sobre o momento em que cantaram parabéns, uma experiência diferente que a deixou chocada.

Gente, meus parabéns: a mulher, 23h59, pegou uma vela, acendeu, 00h em ponto ela botou na boc*** de cabeça pra baixo, e apagou a velinha. Estou passada.

“Já viu algum parabéns tão icônico assim?”, questionou Duh Marinho a Lexa, que não se conteve. “Estou chocada. Impactada”, descreveu a cantora de Cavalgada. “Foi o melhor aniversário da vida”, declarou Anitta.

Depois da comemoração sensual e diferenciada, a carioca voltou para o quarto de hotel e se deparou com uma nova festa surpresa. A cantora mostrou aos amigos uma foto de seu aniversário de três anos. “Aqui sou eu com três, e agora estou aqui com 30. Eu tô velha, não tenho tempo de fazer mais nada na vida”, disparou.

Na hora de dormir, ela ainda estava impactada com a performance da stripper no teatro de sexo. “A vela estava na xox***, eles botaram no bolo e ainda cantaram parabéns”, relembrou. “Ouso dizer que foi o parabéns mais icônico”, completou Duh.