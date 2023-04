Antes de matar ex-mulher a facadas, homem tentou queimá-la viva

Vítima possuía medida protetiva

Ivonildo descumpriu, há cerca de duas semanas, medida protetiva que a vítima possuía contra o ex-marido. Em 7 de abril, ele descumpriu a tutela e foi detido pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) dentro da casa da vítima.

A delegada responsável pelo caso pediu a prisão preventiva de Ivonildo, mas o homem acabou solto em audiência de custódia dois dias depois.

Em depoimento, Ivonildo Joaquim relatou que ele e Maria ficaram quatro anos juntos e estavam separados há poucos meses. De acordo com ele, Maria terminou o relacionamento e pediu que ele frequentasse uma clínica de reabilitação para usuário de drogas.

Segundo ele, na tarde de sábado, ele tentou reatar com a mulher e, enquanto conversavam na parada de ônibus, um chaveiro o agrediu e, “para se defender”, Ivanildo afirmou que sacou a faca e desferiu golpes contra a mulher.

Enterro no Maranhão

Maria Ivonilde será levada, ainda nesta segunda (24/4), para Codó, sua cidade natal, no Maranhão. Os dois filhos e a irmã da vítima acompanharão o corpo durante a viagem de carro. A distância entre Brasília e Codó é cerca de 1,8 mil km. O velório ocorrerá no povoado Bacabinha, localizado na zona rural de Codó (MA).

A comerciante Kamila Vitória, 19, sobrinha da vítima, conta que a prefeitura da cidade entrou em contato com a família nesse domingo (23/4) e ofereceu ajuda para arcar com os custos do enterro e do transporte.

“Eles estão ajudando a gente, pagaram tudo do velório e do transporte. Um moço de uma funerária daqui veio aqui em casa conversar com a gente”, afirma.

Um dos filhos da vítima, Nailson Abreu, 26, lamentou o ocorrido com sua mãe. “Um covarde tirou a vida da minha mãe”, disse ao Metrópoles por meio de mensagem.

A família arrecada doações para arcar com os custos do retorno de Codó até a capital federal. Quem quiser ajudar pode realizar as transferências, via Pix, pelo CPF 019.064.743-46.