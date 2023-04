Antes de partida decisiva, elenco do Independência faz distribuição de chocolates

O elenco do Independência viveu um domingo de Páscoa diferente. Após a arrecadação de chocolates durante a última semana, a comissão técnica e os atletas do Tricolor realizaram a distribuição no bairro Bahia Nova, na periferia de Rio Branco.

“Sabemos que essa é uma data importante pois significa a ressurreição de Jesus Cristo. A nossa intenção com a entrega dos chocolates foi tornar essa data importante, especial para as crianças vítimas da enchente do rio Acre”, comentou o técnico Eric Rodrigues.

500 crianças atendidas

De acordo com o zagueiro Kléber, capitão do Independência, não existe pagamento maior do que o sorriso das crianças atendidas pela campanha.

“Muitos atletas do Independência estão longe dos seus filhos e essa também é uma maneira de diminuir a dor dessa distância. Temos um grupo diferente e precisamos agradecer a Deus por essa oportunidade”, declarou Kléber.