Ao ContilNet, ator que fará Chico Mendes em filme diz que história de ativista foi enfraquecida

Nesta sexta-feira (14), o ContilNet realizou uma entrevista exclusiva com o ator Jorge Paz, que irá interpretar Chico Mendes no filme de Sérgio de Carvalho. Ele falou sobre perspectivas e novidades do projeto.

Ao jornalista Matheus Mello, Jorge Paz afirmou que o filme vai sair em um ótimo momento, pois atualmente a causa que o ativista defendia precisa de visibilidade. “Foi enfraquecida a memória do Chico, nossa geração conhece pouquíssimo. Trazer a memória do Chico é muito importante para alertar as pessoas dos cuidados que temos ter com a Amazônia, com o planeta”, destacou Jorge Paz.

Ele ainda comentou que se considera a pessoa certa para o papel, mas o planejamento do projeto ainda está no início, então, nesse primeiro momento, tem se dedicado a ler bastante sobre Chico Mendes, e apesar de não ter previsão, espera vir logo ao Acre. “Não vejo a hora de as coisas começarem a acontecer e eu poder ir aí conhecer mais das pessoas, conhecer o Acre, Rio Branco e Xapuri”, ressaltou o ator.

Atualmente, está empenhado em conhecer mais para se preparar para interpretar o ambientalista. “Chico era um homem de comunhão, ele nunca estava sozinho, ele era um porta-voz, mas estava rodeado de pessoas que o ajudavam e que faziam as coisas com ele. O nome do Chico Mendes é muito importante e traz bastante atenção para as causas da Amazônia”, afirmou Jorge.

Ele ainda mencionou sobre o filme ganhador do Kikito de Ouro no Festival de Gramado, o Noites Alienígenas, de Sérgio de Carvalho, mesmo diretor que está promovendo o filme de Chico Mendes. Segundo ele, a produção foi “muito forte” e mostrou a perspectiva dos jovens na Amazônia em uma situação delicada.

“O Sergio de Carvalho é um cara incrível, muito inteligente e que defende muito o espaço do Acre, profissional, e do audiovisual. Vai ser incrível trabalhar com ele, vai ser uma boa parceria. Quando a produção se iniciar, nessa questão de elenco, vai ter um olhar muito especial para os profissionais e artistas do Acre, do norte e nordeste. Com certeza terão nomes [para integrar o projeto], não só atores, mas equipes técnicas que o audiovisual necessita”, endossou Jorge.

Ele ainda lembrou e fez um pedido para que as pessoas fossem assistir tanto o Noites Alienígenas quanto essa produção, quando for lançada. ”Filme brasileiro é para ser visto, ser visto no cinema. Então, vamos todos prestigiar o trabalho do Sergio de Carvalho”, finalizou.

O ator Jorge Paz já atuou em obras como o longa-metragem Marighella, ao lado de Seu Jorge, Irmandade da Netflix e Rio do Desejo de Sergio Machado, filme que também foi indicado ao Kikito de Ouro, um dos mais importantes e reconhecidos prêmios do cinema brasileiro.