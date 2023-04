Ao lado de Lula, acreana Marina Silva se encontra com Xi Jinping, presidente da China

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a ministra do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, Marina Silva, estiveram com o presidente da China, Xi Jinping. O registro do encontro foi publicado por Marina, nesta sexta-feira (14), no Instagram.

VEJA TAMBÉM: Na Aleac, Bittar diz que Governo Lula usa o poder quando convém e pede que Marina seja valente na China

- Publicidade-

“Brasil e a China se comprometeram a ampliar, aprofundar e diversificar a cooperação bilateral em questões climáticas. Juntos, apoiarão a eliminação do desmatamento e da exploração madeireira ilegal global através da aplicação efetiva de suas respectivas leis de proibição de importações e exportações ilegais”, diz

A ministra também compartilhou nas redes sociais que a cooperação entre Brasil e China promoverão intercâmbio de conhecimentos, melhores práticas e outras formas de cooperação para conservação e manejo sustentável das florestas, além da regeneração e reflorestamento de áreas degradadas:

“Fico feliz em saber que a China apoia a candidatura do Brasil para sediar a COP30 e que o documento cria um Subcomitê de Meio Ambiente e Mudança Climática sob o Comitê de Coordenação e Cooperação de Alto Nível China-Brasil (COSBAN)”.

Agenda na China

Lula e a comitiva viajaram para a China para uma série de compromissos, deste a última quarta-feira (12), como a posse de Dilma Rousseff, como presidente do Banco dos Brics, em Xangai.