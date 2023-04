O ContilNet, em parceria com a San Francisco Filmes, entrevista o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (Progressistas). Ao ContilNet, Bocalom deve falar sobre gestão, o município e outros assuntos.

A entrevista acontece nesta quarta-feira (26), às 15h, no canal do YouTube do ContilNet Notícias, além de ser transmitido ao vivo pelo Facebook.

Acompanhe: