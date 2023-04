AO VIVO: delegado-geral da Polícia Civil fala ao ContilNet sobre segurança nas escolas do Acre

O delegado-geral da Polícia Civil do Acre, José Henrique Maciel, é o convidado do podcast do ContilNet nesta quinta-feira (20).

Na entrevista, o delegado deverá falar sobre as ações de segurança tomadas após supostas ameaças às escolas do Acre. Além disso, José Henrique abordará temas como a contratação dos novos servidores, aprovados no último concurso da Polícia Civil e o funcionamento 24 horas da delegacia da mulher, sancionada pelo presidente Lula no início do mês.

A entrevista será transmitida através do YouTube do ContilNet e Facebook.

Acompanhe ao vivo: