Acusados de morte de jovem com mangueira de ar em lava-jato vão a Júri

Thiago, dono do lava-jato, e Wilian, funcionário do estabelecimento na época, serão submetidos a julgamento da 1ª Vara do Tribunal do Júri. Ao g1, a mãe do jovem pediu justiça e disse que espera pena máxima aos acusados.

“Espero que tenham a pena máxima, isso é o que o coração da mãe pede. Por que mataram e violentaram? Acabaram com o sonho de um menino que nunca fez mal para ninguém, pelo contrário, fazia o bem para eles”, disse Marisilva Moreira da Silva.