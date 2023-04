Após ameaças de massacre, Aleac aprova instalação de detector de metal em escolas

Nesta quarta-feira (12), os deputados estaduais aprovaram os projetos de leis de autoria do Poder Executivo e parlamentar. Na pauta de votação do dia em questão, estava o Projeto de Lei n° 33/23, que dispõe sobre a instalação de aparelho detector de metais nas entradas das escolas da rede pública e privada do Estado.

O Projeto Lei (PL) foi aprovado em por unanimidade e foi adicionada uma emenda ao artigo 3°, sendo adotado o detector preferencialmente num prazo de 180 dias. As escolas que estão em fase de construção deverão ser inauguradas já com o aparelho instalado.

“Considerando os monstruosos assassinatos ocorridos nas escolas, onde alunos e servidores perderam suas vidas, compete à União, estados e Distrito Federal coibir esse tipo de ação, visando a segurança dos estudantes”, disse o autor do PL, o deputado Chico Viga.

O PL foi pensado a partir da tragédia ocorrida em Blumenau, em Santa Catarina, onde 4 crianças foram mortas por um homem que invadiu uma creche particular. O caso repercutiu nacionalmente. No Acre, ameaças a escolas surgiram nas redes sociais, fato que encheu a população de insegurança.

Justamente por isso, o deputado considerou urgente coibir a entrada de armas nos centros de ensino e, para tal, é importante que o detector de metais seja adotado o quanto antes em todas as escolas.