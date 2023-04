Após ameaças nas redes sociais, Governo do Acre lança operação “Escola Segura”

O Governo do Acre lançou nesta segunda-feira (17) a operação Escola Segura, que visa a prevenção e repressão de crimes em ambiente escolar, diante do momento de tensão vivido por pais, alunos e professores, após os casos recentes de ataques a escolas no país e ameaças em redes sociais.

A Polícia Civil do Acre identificou oito contas e identificou 14 pessoas por trás das ameaças.

De acordo com o Coronel Luciano, da Polícia Militar, as ações serão intensificadas, com o intuito de prevenir e repreender este tipo de crime.

“Com essa operação estaremos colocando um efetivo extra diariamente nas rondas das escolas. É uma atenção especial que a sociedade, que está passando por este momento de insegurança, precisa. A Polícia Militar estará também monitorando quais são ameaças verdadeiras e o que são Fake News”, destaca.

O Secretário de Educação do Acre, Aberson Carvalho, destaca também o papel dos pais no combate aos crimes de ameaças.

“Neste momento o papel dos pais é fundamental. Precisamos entender que eles têm um papel de importância na questão do controle e monitoramento do uso das redes sociais pelos seus filhos. A questão das amizades, verificar o material escolar, o que eles trazem nas mochilas, esse acompanhamento é fundamental”, ressalta.