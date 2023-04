Após assalto, homem morre dentro de viatura da PM em Rio Branco

Um homem ainda não identificado, que tem aproximadamente 25 anos, morreu supostamente por mal súbito, na tarde desta quinta-feira (13), na frente da Delegacia de Flagrantes (Defla), na rua Omar Sabino, no bairro Estação Experimental, em Rio Branco.

Segundo informações testemunhas, o homem estava caminhando pela Via Chico Mendes, na região da Corrente, quando acabou surtando e pulou dentro do igarapé do Almoço e, ao sair do outro lado, começou a invadiu várias casas por cima do telhado na intenção de furtar no bairro.

- Publicidade-

Com medo da reação do homem que ele estivesse armado, os moradores que estavam em casa correram até o Batalhão de Trânsito e pediram ajuda aos policiais militares, que foram até o local e começaram a fazer buscas na região. O bandido, ao perceber a presença dos PMs, continuou correndo por cima de várias casas, caiu de um telhado e, em seguida, foi preso.

A viatura do Batalhão de Trânsito, no entanto, não possui o “xadrez” para transporte de presos e pediu apoio dos Policiais Militares do 2° Batalhão, que transportaram o preso até a Delegacia de Flagrantes (Defla). No trajeto até a Unidade de Segurança Pública, os PMs tiveram que parar para ver como o homem estava, pois ele se debatia muito pelo uso excessivo de drogas, fato que foi acompanhado por testemunhas que foram denunciar o caso na delegacia.

Após o preso se acalmar, ele seguiu sendo conduzido até a Defla e ao abrir o “xadrez” começou a passar mal e foi solicitado a presença do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que ao chegar constatou a morte do bandido por suspeita de mal súbito.

O homem já morto foi deixado no local e foi solicitado a presença da perícia criminal e também dos agentes do Instituto Médico Legal (IML), para recolher o corpo. À reportagem, o perito disse que a suspeita é de um mal súbito possivelmente por uso de drogas. O corpo foi encaminhado ao IML, para serem feitos os exames cadavéricos e identificação.

Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) também estiveram no local e viram que realmente o preso morreu de um mal súbito. Mesmo assim, o caso deve ser investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).