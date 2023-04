Após derrota, Álvaro Miguéis é demitido do comando do Humaitá

- Publicidade-

O técnico Álvaro Miguéis não resistiu a derrota para o Rio Branco por 2 a 1 nessa terça, 4, e na manhã desta quarta, 5, foi demitido do comando do Humaitá.

O treinador assumiu o comando do Tourão na Copa Verde de 2022, mas a relação com os dirigentes do clube começou a ficar abalada depois das participações nas Copas Verde e do Brasil e o relacionamento com alguns atletas.

Maurício assume o comando

Maurício Carneiro, um dos auxiliares de Álvaro Miguéis, assume a equipe de maneira interina. O Humaitá fecha a participação no primeiro turno do Estadual contra a Adesg na terça, 11, e precisa de um empate para confirmar a classificação.

Voto também desgastou

Além dos resultados e os problemas de relacionamento, outro motivo de desgaste entre Álvaro Miguéis e o presidente Igor Cotta foi a eleição da Federação de Futebol do Estado do Acre (FFAC).

Igor Cotta votou em Antônio Aquino e Álvaro Miguéis defendia a eleição de Roberto Duarte.