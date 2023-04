Após descumprir medidas protetivas e ameaçar ex, homem é preso pela Delegacia da Mulher no Acre

Acusaso tem 40 anos e foi preso em Senador Guiomard; mesmo monitor4ado por tornezeleira, ele continuava fazendo ameaças à ex-mulher

Tião Maia, Contilnet

Mais um agressor de mulher submetido a medidas protetivas foi preso nesta manhã de sábado (1º) por agentes da por meio da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), da Polícia Civil do estado do Acre (PCAC). Trata-se de homem de 40 anos de idade, cujo nome não foi revelado, contra o qual foi apresentado mandado de prisão pelo delito de descumprimento de medidas protetivas de urgência.

De acordo com agentes da Deam, o investigado, mesmo após receber a intimação das medidas protetivas em seu desfavor, não respeitou a decisão judicial e, reiteradas vezes, descumpriu o limite mínimo de distância entre a vítima. Segundo a polícia, ele continuou indo ao local de trabalho da mulher, sua ex-companheira, e a ameaçava mesmo após ser monitorado por tornozeleira eletrônica.

A delegada Carla Fabíola representou pela prisão preventiva do agressor, e a ordem judicial foi expedida pela 1ª Vara de Proteção à Mulher da Comarca de Rio Branco. O mandado de prisão foi cumprido pelos agentes de polícia da Deam no município de Senador Guiomard. O preso, após o interrogatório, foi conduzido à Delegacia deflagrante (Defla), onde ficará à disposição da justiça.