Após enchentes, escolas do Estado já tem data de retorno das aulas

As escolas da rede estadual devem retomar o funcionamento a partir do dia próximo dia 17, segundo a Secretaria Estadual de Educação, Cultura e Esportes do Acre (SEE). As aulas foram suspensas devido às enchentes de igarapés e do Rio Acre que deixaram alguns municípios bairros alagados.

A data é válida para as escolas de todos os municípios atingidos por enchentes e que estavam na lista de suspensão das aulas.

- Publicidade-

A Prefeitura de Rio Branco ainda não se manifestou sobre o retorno das aulas, e deve se reunir nos próximos dias para definir a data.