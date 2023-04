Após Lula destinar R$2,44 bilhões para educação, Ufac recebe quase R$10 milhões de orçamento

Após o anúncio do presidente Luis Inácio Lula da Silva, da recomposição orçamentária de R$2,44 bilhões das universidades e institutos federais, o Ministério da Educação (MEC), destinou quase R$10 milhões em verba para a Universidade Federal do Acre (Ufac).

Foi um total de R$9,3 milhões, destinados com o intuito de fortalecer as finanças e dar sequência a obras e ações estruturantes. “Voltamos a ter diálogo com o governo federal, já fomos recebidos mais vezes do que nos últimos quatro anos”, disse a reitora da Ufac, Guida Aquino.

“Depois de sucessivos cortes no orçamento da Ufac, de tanta luta para que a universidade mantivesse suas atividades, a educação superior pública voltou a ser valorizada no Brasil”, destacou a reitora.

Ela ainda esclareceu que o valor da recomposição orçamentária poderá ser gerenciado de acordo com a necessidade de cada instituição, não tendo percentual obrigatório para custeio ou investimento.