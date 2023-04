Após mobilização de famosos, MC Sabrina reaparece nas redes sociais; veja o vídeo

Neste fim de semana, diversos famosos se mobilizaram na busca por informações sobre MC Sabrina, que até então, estava “desaparecida”. Diante da repercussão, a funkeira reapareceu em seu Instagram na noite deste domingo (16) e gravou um vídeo para mostrar que está bem.

Nos Stories, a artista justificou que sumiu da internet por conta de motivos pessoais, mas preferiu não citá-los. “Oi galera, tudo bem? Por muitos motivos que não vêm ao caso, porque motivo pessoal é motivo pessoal né… E motivo artístico, onde expressamos nossa arte, é sempre dito”, começou ela.

Na sequência, MC Sabrina disse que pretende retomar sua carreira na música: “Estarei voltando aí com tudo, com as músicas, com tudo que eu gosto de fazer, até porque né, arte é arte e sempre chama. Um beijo no coração de todos vocês que estão sempre esperando aqui. Sempre estão olhando tudo. E o meu pedido de desculpas também, porque não?!”, completou.

Não consigo acreditar em nada do que a Mc Sabrina falou nesse vídeo parece que foi tudo programado para ela falar, para quem não entender esse tweet vou deixar a explicação nos comentários!!#FreeMcSabrina pic.twitter.com/dRy21DMh0r — XUNIOR 🧢 (@_Xunioor) April 16, 2023

Momentos antes, a equipe da funkeira divulgou uma nota de esclarecimento explicando sobre o sumiço da artista e negando as acusações de cárcere privado.

“Viemos por meio desta, esclarecer que as acusações caluniosas de “cárcere privado, e dopar “ a MC Sabrina (Sabrina Luísa de Souza) não procedem. Poucos sabem mas Sabrina foi diagnosticada com transtorno de bipolaridade ao qual a mesma está em tratamento no SUS. A mesma também realiza atividades físicas diárias próximo a sua residência”, diz a postagem.

“Na manhã deste domingo, 16 de Abril, concedemos uma entrevista para @recordtvrio, onde esclarecemos a todo Brasil a verdade, com os laudos médicos na residência da artista. Agradecemos aos fãs e artistas o enorme carinho e preocupação. Esta é uma foto recente da cantora”, finalizou.