Após perderem tudo, vítimas das enchentes no Acre ganham fogões pela campanha do MPAC

Com o cenário extremo de vulnerabilidade socioeconômica causado após as enchentes, os procuradores e promotores do Ministério Público do Acre se reuniram e mobilizaram uma campanha de doação para ajudar às vítimas.

A equipe arrecadou vários eletrodomésticos e realizou a entrega nesta quinta-feira (27). A seleção das famílias foi feita pelo grupo GPRD, criado para atuar em desastres naturais, no Parque de Exposições Wildy Viana, o principal abrigo criado para receber as vítimas na capital.

As doações foram enviadas às famílias moradoras dos bairros Canaã, Recanto do Buritis, Areal e Aeroporto Velho.

O procurador de Justiça Carlos Maia, coordenador do GPRD, disse que a ação é uma forma de tentar amenizar o sofrimento das pessoas que perderam tudo.

“Identificamos quatro famílias que perderam tudo, então fizemos uma campanha interna com membros que doaram valores em dinheiro para comprarmos esses fogões que estamos entregando hoje. Isso é para tentar aliviar um pouco a dor dessas famílias que estão, neste momento, muito vulneráveis”, disse.

Além dos fogões, o MP articulou com a Energisa a doação de geladeiras às vítimas atingidas pela segunda cheia histórica do Rio Acre.