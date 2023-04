Após polêmicas, irmão de Virgínia reaparece com a esposa grávida: “Na proteção de Deus”

Depois de enfrentar algumas polêmicas nesta segunda-feira (3), William Gusmão, irmão da influenciadora Virgínia, reapareceu em suas redes sociais com a esposa, Mellody Barreto, para mostrar que está tudo bem entre eles. “Meu único e verdadeiro amor”, escreveu o empresário, se referindo à moça, que está grávida do primeiro filho do casal, Gabriel.

“Eu, a mamãe e o Gabrielzinho estamos na proteção de DEUS e o INIMIGO nunca terá forças para atrapalhar”, registrou Gusmão, em um vídeo que aparece sorridente, abraçado com a mulher.

O cunhado de Zé Felipe chegou a ser acusado de assédio por uma mulher chamada Lilly. Porém, ele afirma que foi vítima de uma armação. Logo depois, descobriram que ele já era casado com outra pessoa, há cinco anos, nos Estados Unidos. Porém William se diz inocente da denúncia e que o casamento só está “oficializado” no papel, já que se separou há um ano e meio atrás.

Após toda exposição com o nome do marido, Mellody afirmou em seu perfil do Instagram, através de uma nota, que tomaria as medidas cabíveis para preservar sua integridade psicológica, bem como a de seu filho, mas pouco tempo depois, o comunicado foi apagado. Pelo visto, os problemas foram superados e a família segue firme e forte.